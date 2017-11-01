Для украинцев может стать дешевле мобильная связь с Европой

Миллионы украинцев, выезжающих за границу на работу или отдых, смогут экономить на роуминге. Мобильная связь может подешеветь. Об этом шла речь на встрече и.о. главы ГФС Мирослава Продана с представителями крупнейших мобильных операторов «Київстар», «Vodafone», «Lifecell».

ГФС и представители бизнеса договорились инициировать изменения в налоговое законодательство, которые позволят снизить стоимость телекоммуникационного трафика из-за границы. Совместные наработки будут представлены правительству и депутатам профильного парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Мобильные операторы заверяют, что смогут активнее расширять покрытие и внедрять новые технологии. А переход к европейским стандартам привлечет в Украину инвестиции для строительства международных дата-центров. В результате Украина может стать «хабом» для европейского и мирового телекоммуникационного трафика.

«ГФС вместе с бизнесом подготовит, как минимум, два варианта решения проблемы. После этого мы инициируем совместную встречу на уровне Минфина и профильного комитета. Это даст возможность динамичнее развиваться телекоммуникационной отрасли и создаст в Украине благоприятный инвестиционный климат», - отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

По словам представителей бизнеса, ГФС находится в диалоге с ними и нацелена на улучшение инвестиционного климата, благодаря чему удается решать многие проблемы, которые накапливались годами.

«Мы видим конструктивную работу со стороны руководства ГФС. Мы постоянно поддерживаем связь, есть прямые контакты. Я считаю, что бизнес и ГФС на сегодня являются единомышленниками и сообща работают над тем, чтобы сделать процессы более прозрачными, получить дополнительные деньги в бюджет и стимулировать экономику», - сообщил директор по регуляторному обеспечению «Київстар» Александр Когут.

Договоренность была достигнута на секторальной встрече руководства ГФС с бизнесом, посвященной проблемам телекоммуникационной и IT сфер. Подобные секторальные встречи проводятся в рамках Инвестиционного совета при ГФС с сентября 2017 года с целью устранения препятствий для развития экономики и улучшения инвестиционного климата.