Для украинцев может стать дешевле мобильная связь с Европой

12:01, 01 ноября 2017
Транспорт/Связь
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ГФС и представители бизнеса договорились инициировать изменения в налоговое законодательство.

Мирослав Продан

Миллионы украинцев, выезжающих за границу на работу или отдых, смогут экономить на роуминге. Мобильная связь может подешеветь. Об этом шла речь на встрече и.о. главы ГФС Мирослава Продана с представителями крупнейших мобильных операторов «Київстар», «Vodafone», «Lifecell».

ГФС и представители бизнеса договорились инициировать изменения в налоговое законодательство, которые позволят снизить стоимость телекоммуникационного трафика из-за границы. Совместные наработки будут представлены правительству и депутатам профильного парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Мобильные операторы заверяют, что смогут активнее расширять покрытие и внедрять новые технологии. А переход к европейским стандартам привлечет в Украину инвестиции для строительства международных дата-центров. В результате Украина может стать «хабом» для европейского и мирового телекоммуникационного трафика.

«ГФС вместе с бизнесом подготовит, как минимум, два варианта решения проблемы. После этого мы инициируем совместную встречу на уровне Минфина и профильного комитета. Это даст возможность динамичнее развиваться телекоммуникационной отрасли и создаст в Украине благоприятный инвестиционный климат», - отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

По словам представителей бизнеса, ГФС находится в диалоге с ними и нацелена на улучшение инвестиционного климата, благодаря чему удается решать многие проблемы, которые накапливались годами.

«Мы видим конструктивную работу со стороны руководства ГФС. Мы постоянно поддерживаем связь, есть прямые контакты. Я считаю, что бизнес и ГФС на сегодня являются единомышленниками и сообща работают над тем, чтобы сделать процессы более прозрачными, получить дополнительные деньги в бюджет и стимулировать экономику», - сообщил директор по регуляторному обеспечению «Київстар» Александр Когут.

Договоренность была достигнута на секторальной встрече руководства ГФС с бизнесом, посвященной проблемам телекоммуникационной и IT сфер. Подобные секторальные встречи проводятся в рамках Инвестиционного совета при ГФС с сентября 2017 года с целью устранения препятствий для развития экономики и улучшения инвестиционного климата.

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