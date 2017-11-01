В Украине растут продажи авто: что покупают украинцы

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 26% - до 7652 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 979 проданных авто, что на 26% больше, чем в октябре 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в октябре на украинском рынке был немецкий Volkswagen с показателем 794 проданных авто. При этом продажи Volkswagen относительно октября 2016 года выросли в 2,7 раза.

На третьем месте Renault с результатом 664 авто, что на 13% меньше, чем в октябре 2016 года.

На четвертом месте Skoda - 531 авто, что на 23% больше, чем в октябре 2016 года, а на пятом с объемом продаж в 485 новых машин и ростом в 2,5 раза - немецкий бренд Audi.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырастут на 32-38%.