Таможни в октябре направили на ремонт дорог рекордные 1,9 миллиарда гривень

Украинские таможни, в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов, в течение октября 2017 года перечислили на ремонт дорог рекордную сумму 1,86 миллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, до этого наибольшая сумма была перечислена в мае и составила 1,83 миллиарда гривень.

По информации пресс-службы ГФС, всего за 10 месяцев таможнями перечислено на ремонт дорог 10,2 миллиарда гривень.

По данным Фискальной службы, Одесская таможня уже в середине октября выполнила годовой план.

По словам и.о. главы ГФС Мирослава Продана, Фискальная служба настроена на конструктив с бизнесом. Изменены подходы в работе таможни, основной акцент сделан на аналитику и активное использование системы управления рисками. Вскоре пункты пропуска будут обустроены современными средствами контроля, над закупками которых сегодня работает ГФС, что позволит предотвратить незаконное перемещение товаров и соответственно скажется на уплате таможенных платежей в бюджет.

Как сообщал УНИАН, начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.

Украинские таможни, участвующие в эксперименте по распределению сверхплановых доходов, в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 миллиарда гривень.

По прогнозам правительства, в 2017 году таможни направят на ремонт украинских дорог более 12 миллиардов гривень.