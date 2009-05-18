НКРС советует операторам воздержаться от интерконнекта

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) призывает операторов воздержаться от нарушений взаимосоединений сетей (интерконнекта) и пропуска трафика до окончательного согласования расхождений и решения споров между ними. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, в конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи "Астелит", "Украинская мобильная связь", "Украинские радиосистемы" при продолжении сроков действия договоров с "Укртелекомом" о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием ОАО "Укртелеком" пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети. Кроме того, по данным НКРС, существуют определенные противоречия между самими мобильными операторами относительно условий взаимосоединения.

«НКРС обеспокоена ситуацией, которая в настоящее время сложилась на телекоммуникационном рынке в связи с отсутствием договорных отношений, которые регулируют вопрос взаимосоединения сетей и ставок интерконнекта между операторами», - отмечается в сообщении.

15 мая 2009 года по инициативе НКРС было проведено рабочее совещание по вопросам взаиморасчетов и определения ставок интерконнекта с представителями компаний "Укртелеком", "Украинская мобильная связь", "Астелит", "Киевстар" и "Украинские радиосистемы".

Как отметил на совещании председатель НКРС Сергей Колобов, невзирая на обмен траффиком, отсутствие договоренностей между операторами относительно расчетных такс за услуги доступа к сетям создает реальную угрозу возникновения препятствий при предоставлении телекоммуникационных услуг потребителям и усиливает кризисные явления в отрасли связи. По его мнению, одним из возможных путей выхода из ситуации, которая сложилась, является поиск компромиссов и отработка конструктивного подхода к решению проблем взаимосоединений.

«Для обеспечения постоянной и надежной работы телекоммуникационной сети общего пользования, защиты прав потребителей телекоммуникационных услуг и достижения согласия, между операторами, НКРС готова и в дальнейшем прилагать все усилия для проведения конструктивного и профессионального диалога между операторами, а также недопущение проявлений недобросовестной конкуренции, демпинговых явлений, на рынках телекоммуникаций», - говорится в сообщении пресс-службы НКРС.

По данным пресс-службы, операторы выразили обеспокоенность отсутствием договоренностей, отметили, что в условиях кризиса это может привести к негативным последствиям, а также предоставили предложения относительно принципов и конкретных условий заключения договорных отношений при взаимосоединении сетей.

«В завершение совещания операторы выразили определенный оптимизм и надежду относительно возможности урегулирования расхождений и выразили благодарность НКРС за конструктивную позицию в данном сложном вопросе», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Как известно, «Укртелеком» пересмотрел в конце 2008 года условия завершения звонков на своей сети фиксированной связи, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 грн. за минуту до 0,50 грн. за минуту, установив симметричные ставки интерконнекта. Компания отказала операторам мобильной связи в продлении договоров на взаимосоединение на существовавших до этого условиях. Данный конфликт в 2009 году нашел продолжение в судах. В частности, судебный иск подали компания «Астелит», «Киевстар», «Укртелеком» - последний требует изменить условия договоров с новыми ставками интерконнекта (0,50 грн/мин), его визави – продлить договора о взаимосоединении на старых условиях со ставкой интерконнекта на фиксированную сеть «Укртелекома» 0,25 грн/мин. Рассмотрение исков «Киевстара» и «Укртелекома» 9 апреля т.г. в Хозяйственном суде г. Киева привело к тому, что суд отказал обеим компаниям в удовлетворении их исков. В то же время взаиморасчеты за интерконнект были приостановлены – с момента подачи «Укртелекомом» иска в суд, «Укртелеком» отказывался принимать счета «Киевстара» и выставлять свои.

Этот же суд отказал и компании «Астелит» в удовлетворении иска к «Укртелекому» 1 апреля 2009 года, «Астелит» подал аппеляцию на это решение в Киевский апелляционный хозяйственный суд 10 апреля.