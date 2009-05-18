В Афинах в ночь на понедельник горели автосалоны Skoda

Шесть поджогов произошли в ночь на понедельник в Афинах - повреждены автосалон, магазин и не менее трех автомобилей, сообщила полиция.

Как передает РИА Новости, нападения произошли в различных районах города в течение часа. Три автомобиля сгорели при крупном пожаре в магазине-дилере автопроизводителя Skoda. Другой магазин автомобилей этой марки был сожжен в воскресенье в серии из шести аналогичных нападений. Пока никто не задержан в связи с поджогами и не взял на себя ответственность за нападения. Новая волна поджогов началась в Афинах после полутора месяцев относительного затишья. В декабре 2008, когда при уличной стычке от рук полицейского погиб подросток-анархист, поджоги исчислялись сотнями. Затем подобные нападения стали почти ежедневным происшествием.