"Аэрофлот" в 1 квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 23%

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в первом квартале 2009 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,6 миллиарда рублей, передает РИА Новости. ссылаясь на отчет компании. При этом выручка перевозчика выросла на 3% - до 19,6 миллиарда рублей.

Вместе с тем, в январе-марте на 13,4% сократился объем перевозок пассажиров, который составил 1,776 миллиона человек. Сокращение перевозок произошло как на внутренних, так и на международных линиях, отмечается в отчете "Аэрофлота". Основным акционером ОАО "Аэрофлот"является государство (51,17%).