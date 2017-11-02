Топливо продолжит дорожать: на заправках дефицит бензина

Поставки бензина из Беларуси в октябре сократились на 91%. Это привело к дефициту топлива и спровоцировало рост цен на украинских АЗС, передает enkorr.

"Потребление бензина А-92 в Украине составляет 80-85 тысяч тонн в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тысяч тонн. Преимущественно бензин поставляют из Беларуси", - говорится в сообщении.

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Сократились в октябре также поставки бензина А-95: 10,5 тысячи тонн против среднемесячных 40 тысяч.

Резкое снижение поставок связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ. Кроме того, в сентябре закончились большинство договоров с украинскими компаниями.

Недостаток А-95 сети АЗС компенсировали увеличением втрое импорта из Литвы. Сеть WOG начала импортировать А-92 по морю из Румынии.

"92-й найти трудно. Есть дефицит. Приходится обращаться к источникам, к которым раньше не обращались", - подтвердил сотрудник одной из компаний.

"Нехватка белорусских поставок вместе с ростом мировых цен будет удерживать ценовое напряжение в Украине в течение всего ноября. Цены на заправках будут расти", - говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.