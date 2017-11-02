Из Киева в Запорожье запустят новый поезд-трансформер (фото)

14:18, 02 ноября 2017
Транспорт/Связь
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Поезд запустят в ноябре, он будет полностью из новых вагонов-трансформеров украинского производства.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует в ноябре запустить еще один поезд с вагонами-трансформерами сообщением «Киев-Запорожье».

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Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов в Twitter.

"В ноябре поедет еще один поезд полностью из новых вагонов-трансформеров украинского производства. Из Киева - ночной экспресс, из Запорожья - Интерсити", - написал он.

Как сообщал УНИАН, первый поезд с вагонами-трансформерами был запущен между Киевом и Ивано-Франковском 17 января 2017 года.

24 февраля "Укрзализныця" запустила второй поезд с вагонами, оснащенными трансформируемой мебелью, на маршруте Киев - Ивано-Франковск.

Благодаря такому типу подвижного состава поезд может перевозить пассажиров и с местами для сидения, и со спальными местами.

Бывшый председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун в конце июня анонсировал, что «Укрзализныця» в 2017 году закупит 11 пассажирских вагонов, оснащенных трансформируемой мебелью.

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Теги: #поезд Киев-Запорожье#поезд-трансформер