Из Киева в Запорожье запустят новый поезд-трансформер (фото)

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует в ноябре запустить еще один поезд с вагонами-трансформерами сообщением «Киев-Запорожье».

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Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов в Twitter.

"В ноябре поедет еще один поезд полностью из новых вагонов-трансформеров украинского производства. Из Киева - ночной экспресс, из Запорожья - Интерсити", - написал он.

Как сообщал УНИАН, первый поезд с вагонами-трансформерами был запущен между Киевом и Ивано-Франковском 17 января 2017 года.

24 февраля "Укрзализныця" запустила второй поезд с вагонами, оснащенными трансформируемой мебелью, на маршруте Киев - Ивано-Франковск.

Благодаря такому типу подвижного состава поезд может перевозить пассажиров и с местами для сидения, и со спальными местами.

У листопаді ще один поїзд повністю з нових вагонів трансформерів українського виробництва. З Києва–нічний експрес, із Запоріжжя–Інтерсіті. pic.twitter.com/gG59CAbKk9 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 2 листопада 2017 р.

Бывшый председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун в конце июня анонсировал, что «Укрзализныця» в 2017 году закупит 11 пассажирских вагонов, оснащенных трансформируемой мебелью.