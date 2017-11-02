Tesla объявила о рекордных квартальных убытках

Компания Tesla, производящая электромобили, объявила о крупнейших в своей истории квартальных убытках в 671 миллион долларов.

При этом выручка Tesla в третьем квартале также оказалась рекордной - 2,984 миллиарда долларов - за счет роста продаж Model X, пишет Медуза со ссылкой на The Verge.

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После публикации квартальной отчетности, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, глава Tesla Илон Маск объявил, что компания переносит сроки выхода на производство пяти тысяч электромобилей Model 3 в неделю.

Ранее планировалось, что Tesla начнет выпускать по пять тысяч Model 3 в неделю к концу 2017 года, теперь на такую расчетную мощность компания собирается выйти не ранее конца первого квартала 2018 года.

Акции Tesla после публикации отчетности и объявления о переносе сроков производства Model 3 снизились на внебиржевых торгах на 5%, до 304,9 доллара.