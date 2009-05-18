Volkswagen приостановил переговоры с Porsche о слиянии

Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen прекратил переговоры об объединении с Porsche, заявив, что эта компания пока не готова к слиянию. Как сообщает сегодня Рейтер, компании планировали продолжить переговоры в понедельник.

"Мы увидели к концу недели, что Porsche не готова выполнить несколько ключевых условий, после которых можно начинать дискуссию", - сказал пресс-секретарь VW в воскресенье.

Porsche не имеет стратегии возможной интеграции компании и должна сама определиться с тем, какой курс она избирает, заявил VW, пользующийся значительной самостоятельностью в связи с влиянием профсоюзов и покровительством государства.

Porsche отказалась от комментариев.

Porsche уже контролирует более половины акций VW и стремится увеличить свое влияние, интегрируясь с третьим по величине в мире автопроизводителем.

Ранее из-за финансового кризиса имеющей значительную задолженность Porsche не удалось осуществить свой план увеличения своего пакета в VW до 75 процентов.