Связь четвертого поколения: Нацкомиссия сообщила, когда утвердят условия конкурса на 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует на следующей неделе принять условия проведения тендера на получение лицензий на связь 4G в диапазоне 2600 МГц, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии со ссылкой на главу Александра Животовского.

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«Глава НКРСИ действительно сказал, что на следующей неделе, как он надеется, комиссией будут приняты условия тендера на частоты в диапазоне 2600 МГц», - сообщили в пресс-службе комиссии.

Также, в пресс-службе добавили, что условия тендера на лицензии 4G-связи в диапазоне 1800 МГц скорее всего будут обнародованы в декабре.

Как сообщал УНИАН, в октябре в НКРСИ сообщили, что тендер на связь 4G в диапазоне 2600 МГц планируют объявить в первой декаде ноября 2017 года.

В сентябре НКРСИ завершила подготовку нормативно-правовых актов для внедрения в Украине мобильной связи 4G.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.