В Донецкой области два человека попали под грузовой поезд

Вчера, 17 мая, в 12.20 на перегоне 4-й километр станции Авдеевка два человека, нарушив правила безопасности на железнодорожном транспорте (хождение по пути в неустановленных местах), попали под грузовой поезд весом 5259 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и один ранен. Даже применив экстренное торможение и звуковые сигналы, машинист не смог избежать столкновения, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте за четыре месяца текущего года на объектах Донецкой железной дороги травмировался 41 гражданин, из них смертельно – 33. За аналогичный период 2008 года травмировано 45 и погибло 28 граждан.

Донецкая железная дорога призывает граждан быть осмотрительными в поездах, на платформах и вблизи путей, напоминать детям об опасности игр вблизи железнодорожных объектов.

Справка УНИАН. Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины утверждены в 1998 году и дополнены в ноябре 2007 года. С ними можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях, в вагонах пассажирских и пригородных поездов.

При нарушении правил безопасности граждане несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ДЖД советует соблюдать следующие правила:

– при приближении поезда не выходите за предупредительную полосу на платформе до полной остановки поезда;

– посадку в вагоны (высадку) осуществляйте только после полной остановки поезда, со стороны перрона или посадочной платформы;

– при приближении поезда держите детей за руки или на руках. Не оставляйте их без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;

– не оставляйте без внимания случаи нарушения правил поведения несовершеннолетними детьми на железной дороге;

– переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии поезда, локомотива или вагонов;

– не пролезайте под вагонами и др.