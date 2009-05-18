36 инвесторов заинтересованы в реконструкции аэропорта «Львов»

Сегодня в ходе презентации проектов перестройки аэропорта «Львов» заинтересованность в их реализации высказали 36 инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в презентации приняли участие министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ, заместитель министра транспорта и связи – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ и руководство Львова.

«Вряд ли в Украине еще к какому-либо проекту есть такой интерес. Этот проект для бизнеса интересен, к тому же он абсолютно окупаемый. У меня нет сомнений, что инвестора мы найдем», – сказал И.ВИНСКИЙ.

В ходе презентации собравшиеся имели возможность ознакомиться, в частности, с проектами строительства нового терминального комплекса и аэродрома Львовского аэропорта.

Министр транспорта и связи выразил надежду, что для строительства нового терминала Львовского аэропорта в роли инвестора удастся найти мощную компанию, которая бы действительно стимулировала аэропорт к дальнейшему развитию. «Мы ищем ведущие мировые компании, которые не просто придут и вложат деньги, а смогут обеспечить европейский уровень услуг и, самое главное – привлечь авиакомпании, которые сюда будут привозить людей. Ведь аэропорт – это прежде всего пассажиры», – отметил И.ВИНСКИЙ, прибавив, что все работы должны быть завершены за год до проведения Евро-2012.

Справка УНИАН. В начале мая текущего года Министерство транспорта и связи Украины обратилось к ведущим строительным компаниям, а также к посольствам стран Европы, Азии и Ближнего Востока в Украине с просьбой пригласить заинтересованные компании из этих стран принять участие в презентации проектов перестройки ГП «Международный аэропорт «Львов».

Инвестиционные предложения в отрасли авиационного транспорта, в частности, проекты развития ГП «Международный аэропорт «Львов», разработаны Министерством транспорта и связи Украины в рамках подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.