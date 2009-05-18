Germanwings открыла рейсы между Кельном и Киевом

Авиакомпания Germanwings, 100% дочерняя компания Lufthansa, с 16 мая начала выполнять регулярные полеты между Кельном (Германия) и Киевом (аэропорт «Борисполь»).

Как сообщили УНИАН в компании, места на первые рейсы из Кельна в Киев и из Киева в Кельн в субботу, 16 мая, были практически полностью забронированы.

Напомним, стоимость билетов на рейсы Киев – Кельн и Кельн – Киев составляет от 19,99 евро, включая налоги. График полетов для Украины включает три рейса Кельн-Киев-Кельн в неделю.

Справка УНИАН. low-cost-перевозчик Germanwings (дочерняя компания немецкой авиакомпании «Люфтганза») осуществила первый рейс 27 октября 2002 г., базовый аэропорт компании находится в Кельне. 100% акций компании принадлежит Deutsche Lufthansa.

В 2008 г. компания обслужила около 7,6 млн. пассажиров против 7,9 млн. в 2007 г. При этом доход компании в 2008 г. вырос до 660 млн. евро (против 630 в 2007 г.).

Загрузка рейсов по компании в прошлом году составила 82,4% против 82% в 2007 г.

Летом 2009 г. Germanwings будет летать по 65 направлениям, точки отправления в которые размещены по всей Германии: Кельн, Дортмунд, Штутгарт, Берлин, Гамбург.

Парк компании включает 27 самолетов Airbus A319.