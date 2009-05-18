Проектирование терминала Львовского аэропорта завершат в июне

Ориентировочно, в июне этого года полностью будет завершено проектирование нового терминала Международного аэропорта «Львов». Об этом сказал генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА сегодня в ходе презентации во Львове проектов перестройки аэропорта, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

По его словам, сейчас проект нового терминала находится на стадии завершения разработки рабочей документации, затем проект будет передан на Государственную экспертизу.

В свою очередь, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ отметил, что все работы по строительству должны быть завершены за год до проведения Евро-2012.

Как сообщил А.ЗАГРЕВА, «все работы проходят согласно графику. Мы начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы 3 апреля т.г., до 4 апреля 2012 года мы должны все эти работы завершить», - отметил он.

По его словам, на строительство нового терминала нужно 1,1 млрд. грн., на реконструкцию существующего - 9,5 млн. евро.

Он также сообщил, что в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, в июле – планируется подписание инвестиционного соглашения, на конец сентября запланировано начало строительства, и в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при потребности – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.

По словам министра, в настоящее время уже решены все организационные вопросы. «Местная власть пообещала полное содействие в реализации проекта», - сказал И.ВИНСКИЙ.

«Фактически, мы говорим о том, что будет построен полностью новый аэропорт», – отметил И. ВИНСКИЙ, поскольку уже до конца следующего года планируется полностью завершить реконструкцию аэродрома аэропорта. По данным министерства, параллельно «Украэрорух» обновит всю систему управления воздушным движением, которая позволит в комплексе завершить реконструкцию аэропорта.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля т.г. Минтранссвязи и львовские власти дали старт реконструкции взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Львов», заложив капсулу.

Сейчас Львовский аэропорт имеет аэродром класса В с искусственной взлетно-посадочной полосой размером 2510Х45 м, после реконструкции длина полосы будет составлять 3200 м.