Один из крупнейших мировых портовых операторов хочет зайти в Украину

Эмиратская группа компаний DP World, один из крупнейших мировых портовых операторов, подтверждает заинтересованность в инвестировании в портовую отрасль Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины со ссылкой на главного исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда Бин Сулайема в ходе рабочей встречи с участием президента Украины Петром Порошенко.

Глава DP World выразил надежду на дальнейшую успешную реализацию проектов DP World в Украине.

Во время встречи Порошенко ознакомил главного исполнительного директора DP World с ходом реформ в Украине, направленных на обеспечение благоприятного делового климата. Президент также проинформировал директора DP World о планах осуществления приватизации государственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в апреле министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам встречи с представителями дочерней структуры DP World - компании P&O Maritime сообщил, что портовый оператор DP World может начать работу в украинском порту «Южный» до конца 2018 года.