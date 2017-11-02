За октябрь в порты оккупированного Крыма зашли 22 судна-нарушителя

В период с 1 октября по 1 ноября текущего года 22 грузовых судна зашли в порты оккупированного Крыма. Всего этими судами осуществлено 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 18 судов под флагом Российской Федерации и 3 – под флагом Республики Того. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта – закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 «О закрытии морских портов", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Как сообщалось, в порты аннексированного Крыма за сентябрь незаконно зашли 34 иностранных судна.