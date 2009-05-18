В апреле текущего года Донецкая железная дорога (ДЖД) снизила объем грузоперевозок на 30,9% по сравнению с апрелем 2008 года, что является самым низким показателем с начала 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в апреле т.г. Донецкая железная дорогая перевезла 10,112 млн. тонн грузов, что составляет 89,6% плана. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года грузовые перевозки выполняются лишь на 69,1%. При этом обеспечена среднесуточная нагрузка в размере 337,077 тыс. тонн.

Снижение грузоперевозок связано в первую очередь со значительными проблемами у клиентов Донецкой железной дороги, отмечается в сообщении. В частности, в апреле снизили производство металлургические и угольные предприятия, которые обеспечивают практически две третьих общего объема перевозок ДЖД.

По данным пресс-службы, грузооборот Донецкой железной дороги за январь-февраль 2009 года составил 2329,35 млн. тонн/км., что составляет 93,2% плана и 61,2% к показателю за аналогичный период прошлого года.

На протяжении апреля выгружено 136 тыс. 860 вагонов, что составляет 84,9% плана и 64,3% к аналогичному периоду прошлого года. Среднесуточный показатель – 4562 единицы.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3175 тонн, что на 3,4% превышает план. Средняя техническая скорость – 38,5 км/час, что на 5,8% больше плана.

По данным ДЖД, в целом за январь-апрель перевезено 42,085 млн. тонн грузов, что составляет 101,5% плана и на 24% меньше, чем за четыре месяца 2008 года.

Грузооборот за четыре месяца т.г. составил 9934,07 млн. тонн/км – 109,9% плана и 65,6% к показателю за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель выгружено 565 320 вагонов – 98,5% плана и 69,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный показатель – 4711 единицы.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3204 тонн, что на 4,4% превышает план. Средняя техническая скорость – 38,8 км/час, на 3,5% больше плана.

Как отмечается в сообщении, в последнее время железнодорожники максимально активизировали работу с клиентами. В связи с принятием нового Сборника тарифов с 1 мая т.г. проводятся разъяснения тарифных ставок, совещания относительно улучшения организации грузовой работы и подготовки подвижного состава.