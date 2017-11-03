"Укрзализныця" подсчитала, сколько заработала за день на повышении тарифов для грузоперевозчиков

За первый день действия проиндексированного на 15% тарифа на железнодорожные грузоперевозки "Укрзализныця" дополнительно получила 15,9 млн грн, сообщил директор по экономике и финансам Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

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«За первый день действия проиндексированного тарифа «Укрзализныця» дополнительно получила 15,9 млн грн. Эти средства перечислены в полном объеме на отдельный счет для инвестиций, как это было обещано нашим партнерам", - написал он.

Как сообщал УНИАН, решение о повышении в Украине тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 15% вступило в силу с 31 октября 2017 года.

Государственная регуляторная служба, которая осуществляет контроль в сфере хозяйственной деятельности, одобрила повышение тарифов на грузовые перевозки для публичного акционерного общества "Укрзализныця" на 15%.