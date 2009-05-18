АМК начал расследование против Telenor и "Киевстар"

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против Telenor (основной акционер «Киевстара») и оператора мобильной связи "Киевстар". Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе представительства Telenor Group в Украине.

По данным пресс-службы, Telenor был официально извещен о начале расследования 7 мая 2009 года.

Как отмечается в сообщении, «за расследованием АМК против Telenor и "Киевстар" стоит компания "Фэримекс", известная своими посягательствами на инвестиции Telenor в российском мобильном операторе "Вымпелком".

По мнению вице-президента и главы операций Telenor в Центральной и Восточной Европе Яна Эдварда ТИГЕСЕНА, Telenor является активным сторонником конкуренции, и "Фэримекс", «к сожалению, ввел Антимонопольный комитет Украины в заблуждение".

По его данным, компания "Фэримекс" утверждает, что "Киевстар", Telenor и "Сторм" (акционер «Киевстара») нарушили антимонопольное законодательство Украины, включив в соглашение акционеров "обязательство о неучастии". Кроме того, "Фэримекс" обвиняет Telenor в том, что он препятствовал конкуренции в Украине, затянув приобретение "Вымпелкомом" "Украинских радиосистем" (УРС).

По словам главы представительства Telenor Group в Украине Тронда МОЭ, включение в соглашение между партнерами положений, содержащих "обязательство о неучастии", является обычной практикой во всем мире, и соглашение акционеров "Киевстара", подписанное в 2004 году, не является исключением. В данном случае это было сделано для обеспечения добросовестной конкуренции и во избежание монополизации рынка. В частности, соглашение ограничивает приобретение любой из сторон более пяти процентов акций в конкурирующем бизнесе без согласия другой стороны. Это соглашение, как считает Т.МОЭ, «регулирует отношения между двумя акционерами и, фактически, создает условия для увеличения количества игроков на рынке, а не ограничивает конкуренцию".

Что же касается приобретения УРС «Вымпелкомом», то, как отметил Т.МОЭ, Telenor всегда поддерживал международную экспансию "Вымпелкома", в том числе и в Украину, на условиях выгодных как для "Вымпелкома", так и для его акционеров.

В то же время, по его словам, Telenor был против приобретения УРС, и «главной причиной нашего несогласия с приобретением УРС в 2005 году» было желание предотвратить финансовые потери "Вымпелкома" в связи с завышенной стоимостью актива и непрозрачностью сделки. «Вымпелком" приобрел УРС в 2005 году за 231 млн. долл. после того, как компания "Голден Телеком" отказалась от покупки оператора по цене 100 млн. долл., предлагаемой вначале. Члены Совета директоров "Вымпелкома" от Telenor были против приобретения по трем причинам: слишком высокая стоимость, неизвестный продавец и не внушающий доверия план развития УРС.

«К сожалению, наши опасения относительно того, что потребуются значительные инвестиции в компанию для обеспечения её конкурентоспособности на уже зрелом украинском рынке, оказались обоснованными», - сказал Т.МОЭ.

В настоящее время, по его данным, "Билайн" продолжает показывать низкие темпы роста в Украине, занимая долю рынка 3,4% и имея всего два миллиона абонентов, несмотря на дополнительные инвестиции "Вымпелкома", составившие более 600 млн. долл.

По словам, Э.ТИГЕСЕНА, "Telenor, как один из самых крупных операторов мобильной связи в мире, всегда руководствуется принципами рационального ведения бизнеса, и сделал все возможное, чтобы не допустить потерю "Вымпелкомом" и его акционерами денег в Украине.

«Мы уверены, что Антимонопольный комитет Украины учтет все обстоятельства дела и отклонит необоснованные обвинения "Фэримекса", – отметил он.

Справка УНИАН. Компания Telenor владеет 56,5% акций «Киевстара», 43,5% акций владеет “Альфа Телеком” через компании «Сторм». Компания «Киевстар» - лидер по абонентской базе и доходам среди операторов мобильной связи (22,8 млн. абонентов по состоянию на 01.05.2009 г.).

"Фэримекс Продактс, Инк" зарегистрирован на Британских Виргинских островах и является держателем депозитарных расписок, соответствующих 0,002% акций "Вымпелкома".

Летом 2008 года "Фэримекс" возбудил судебное дело против Telenor, "Вымпелкома" и "Альтимо" в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири, Российская Федерация. "Фэримекс" обвинил все три компании в финансовых потерях "Вымпелкома", вызванных препятствованием покупке УРС. Суд признал Telenor единственным виновным в запоздалом выходе оператора на украинский мобильный рынок и обязал Telenor выплатить "Вымпелкому" 2,8 млрд. долл. Это решение было отменено Омским судом 29 декабря 2008 года. Однако, 20 февраля 2009 года этот же суд обязал Telenor выплатить 1,7 млрд. долл. компенсации. Суд выдал "Фэримексу" исполнительные документы на взыскание указанной суммы, в результате чего 11 марта 2009 года был наложен арест на акции Telenor в "Вымпелкоме". Telenor подал апелляцию на решение Омского суда. Слушание дела состоится в суде г. Тюмень 26 мая 2009 года.