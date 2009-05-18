Количество абонентов УМС снизилось

Количество абонентов оператора мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) в апреле т.г. снизилось, по сравнению с мартом, на 0,6%, и составило 17,82 млн. чел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской компании МТС, владеющей УМС.

Согласно обнародованной информации, по состоянию на 1 мая 2009 года у компании насчитывалось 17,82 млн. абонентов, в то время, как по состоянию на 1 апреля у компании насчитывалось 17,94 млн. абонентов.

Компания УМС занимает второе место в Украине среди операторов мобильной связи по абонентской базе, на первом месте «Киевстар» с 22,8 млн. абонентов.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 93,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.