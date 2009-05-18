Приднепровская ж/д за неделю модернизирует 6,7 км полотна

С 18 по 22 мая на Приднепровской железной дороге будет модернизировано 6,7 км ж/д полотна, капитально отремонтировано 1,4 км, средний ремонт будет проведен на 1,2 км. Как сообщает пресс-служба ПЖД, также железнодорожники заменят 7 комплектов стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 4 комплектов стрелочных переводов.

В частности, Приднепровская железная дорога будет проводить модернизацию непарного пути участка Роздоры-Вишневецкое и парного пути участка Самойловка-Варваровка. Капитальному ремонту на текущей неделе будет подлежать участок Разъезд Орлянский-Каховское море, среднему – полотно на станциях Никополь и Зайцево. Бесстыковочный путь будет проложен на перегоне Фисаки-Обща.

Стрелочные переводы на протяжении недели железнодорожники заменят на станциях Кривой Рог, Плавни, Таврийск, Запорожье-2 и Запорожье-1.

Железнодорожники Приднепровской дороги призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с путевыми работами в графике движения пригородных поездов возможны изменения.