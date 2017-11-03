Узкоколейка из Польши в Украину: стали известны стоимость и маршрут

В последние месяцы неоднократно заявлялось о проекте строительства железной дороги с узкой колеей европейского стандарта 1 435 мм на направлении Львов - Рава-Русская - Варшава. В "Укрзалиныци" подсчитали,что общая стоимость такого проекта составит около 50 миллионов долларов, пишет портал "Дело".

Читайте такжеАмбициозные планы Омеляна: Киев и Одессу может соединить европейская узкоколейка

"Общая стоимость основных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры по строительству совмещенной колеи на участке Рава-Русская - Львов до железнодорожной станции Брюховичи по предварительным оценкам составляет 50 миллионов евро. Эта сумма не учитывает средств на разработку проектно-сметной документации и другие виды работ, обусловленные спецификой функционирования железнодорожной отрасли", – рассказали в УЗ, отметив, что существующие объемы перевозок пассажиров не в состоянии обеспечить экономическую окупаемость проекта.

Потому в "Укрзализныци" сообщили, что поддерживают инициативу Львовской облгосадминистрации по реализации проекта за счет инвесторов или госбюджета.

Общая протяженность направления Варшава — Львов (до станции Брюховичи) составляет 330 км, в том числе "евроколея" (1435 мм) по территории Польши - 264 км, по территории Украины от госграницы (Гребенне) до станции Рава-Русская - 8 км. Далее по территории Украины есть возможность прокладки совмещенной колеи от станции Рава-Русская до пригородной зоны Львова (станция Брюховичи) протяженностью 58 км.

В "Укрзализныци" сообщили, что разная ширина колеи обусловливает необходимость в перестановке колесных пар подвижного состава или пересадку пассажиров, перегрузку грузов, что в свою очередь "создает неудобства для пользователей железнодорожного транспорта и создает технологические преграды в организации слаженного перевозочного процесса".

Для строительства новой совмещенной колеи, в частности на участке Рава-Русская - Львов до железнодорожной станции Брюховичи возле Львова, необходимо выполнить комплекс работ:

- заключить 58 км новой совмещенной железнодорожной колеи;

- реконструировать 5 станций;

- оборудовать автоматикой 9 переездов;

- реконструировать 18 искусственных сооружений и расширить площадки земляного полотна протяженностью 59,1 км.

Также необходимо осуществить модернизацию инфраструктуры электроснабжения и сигнализации и связи, выполнить работы по обустройству вокзального комплекса станции Рава-Русская.