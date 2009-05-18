Львовский аэропорт может строиться и за госсредства

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что строительство Львовского аэропорта будет вестись за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время брифинга во Львове министр, в частности, сказал, что если инвестор на строительство нового терминального комплекса ГП «Международный аэропорт «Львов» не будет определен, строительство будет проводиться за государственные средства.

Однако он выразил убеждение в том, что инвестор все-таки будет найден, поскольку в перспективе он видит создание на базе аэропорта «Львов» международного хаба и планирует найти компанию, которая бы занялась решением этого вопроса.

Точную дату объявления конкурса Й.ВИНСКИЙ не назвал, сказав, что он будет объявлен после согласования окончательного проекта, то есть в конце июня.

По словам министра, преимущество будет предоставляться тем инвесторам, «которые имеют реальные деньги, за год до начала Евро-2012 будут гарантировать завершение работ, а также в зависимости от того, сколько инвесторы вложат в перестройку других инфраструктур возле аэропорта».

Отвечая на вопрос журналистов, удовлетворяют ли потенциальных инвесторов условия, Й.ВИНСКИЙ заявил, что «в данное время нет инвестиционных условий и нет инвесторов. Инвестор будет тогда, когда будет меморандум или соглашение о сотрудничестве».

Как сообщал УНИАН, ориентировочно, в июне этого года полностью будет завершено проектирование нового терминала Международного аэропорта «Львов». Об этом сказал 18 мая генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА. По его словам, сейчас проект нового терминала находится на стадии завершения разработки рабочей документации, затем проект будет передан на Государственную экспертизу.

По информации А.ЗАГРЕВЫ, на строительство нового терминала нужно 1,1 млрд. грн., на реконструкцию существующего - 9,5 млн. евро.

Он также сообщил, что в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, в июле – планируется подписание инвестиционного соглашения, на конец сентября запланировано начало строительства, и в октябре 2011 года его планируется завершить.

На сегодня пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пасс./ч, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при потребности – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.