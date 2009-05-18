Украина и РФ будут обмениваться информацией о полетах

Министерства обороны Украины и России заключили Соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны Украины, сегодня в рамках официального визита в Республику Беларусь в Минске состоялась встреча министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА с министром обороны Беларуси генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ один на один и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны обсудили вопрос региональной безопасности, состояния и перспектив развития двустороннего военного сотрудничества, а также обменяться опытом реформирования и развития Вооруженных сил Украины и Беларуси.

Как отметили по завершении переговоров руководители оборонных ведомств обоих страны, недавняя встреча президентов Украины и Беларуси сформировала позитивную политическую почву для развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Говоря о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что значительные перспективы будут иметь создание совместного украинско-белорусского инженерного батальона, обучение белорусских военных в военных учебных заведениях Минобороны Украины, оздоровление и лечение белорусских военнослужащих в санаториях украинского военного ведомства и, безусловно, военно-техническое сотрудничество.

В свою очередь, Л.МАЛЬЦЕВ отметил, что для Вооруженных сил Республики Беларусь особенно важным и перспективным является направление сотрудничества с украинскими военными на проведение совместных учений на полигонах Вооруженных сил Украины, а также совместные тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне.

По итогам переговоров Ю.ЕХАНУРОВ и Л.МАЛЬЦЕВ подписали Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Беларусь относительно обмена информацией о полетах воздушных судов и Положения о структуре системы и порядке информационного обмена между Минобороны Украины и Министерством обороны Беларуси.

По убеждению Ю.ЕХАНУРОВА и Л.МАЛЬЦЕВА, подписанные документы определяют целый спектр новых совместных мероприятий в военной сфере и придадут новый импульс двустороннему военному сотрудничеству.