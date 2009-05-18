В Украине начал работу новый импортер КАМАЗ

В Украине приступил к работе новый импортер продукции ОАО «КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия) – ООО «КАМАЗ-Украина» (г. Днепропетровск). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Наша главная цель как официального представителя ОАО «КАМАЗ» – формирование прозрачной политики продаж продукции КАМАЗ в Украине, включающих продажи через товаропроводящую сеть (дилеры) и продажи конечным потребителям», - отметил директор «КАМАЗ-Украина» Андрей ТИЩЕНКО.

По его словам, на данный момент компания формирует дилерскую сеть, которая обеспечит сохранение и увеличение доли КАМАЗ на рынке Украины. Уже подписан субдилерский договор с компанией «Агро-Союз», ведутся переговоры с другими крупными операторами.

По словам А.ТИЩЕНКО, изменение дилерской политики продиктовано желанием ОАО «КАМАЗ» повысить управляемость и прогнозируемость работы дилеров на украинском рынке, более оперативно влиять на процессы, а также обеспечить требуемый уровень продаж.

А.ТИЩЕНКО уточнил, что в 2009 году компания планирует импортировать в Украину 600 единиц техники КАМАЗ. В 2008 году на украинский рынок было поставлено около 2000 автомобилей этой марки.

По данным независимых экспертов, автомобили КАМАЗ занимают лидирующие позиции на украинском рынке тяжелой техники (грузовики свыше 16 тонн) с долей 31%.