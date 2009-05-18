ВОЛЯ ввела новые Интернет-тарифы для бизнеса

Компания ВОЛЯ ввела новую линейку Интернет-тарифов для бизнеса с более широкими возможностями. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, новые тарифные планы услуги высокоскоростного доступа в Интернет введены с мая 2009 года для новых и действующих корпоративных абонентов. При этом новые тарифные планы выгодно отличаются от ранее действовавших как по объему включенного объема информации, так и по скорости доступа.

Так, в группе тарифных планов Speed Unlimited с включенным объемом информации практически вдвое увеличен объем трафика. Например, в пакет с абонентской платой 230 грн./мес. включено 40 ГБ информации, в пакет со стоимостью 350 грн./мес. – 100 ГБ и в пакет со стоимостью 500 грн./мес. – 170 ГБ. Кроме того, новые тарифные планы отличаются тем, что скорость передачи данных в них не ограничена и предлагаемых объемов трафика достаточно для нужд практически любого офиса.

По мнению руководителя службы по обслуживанию ключевых абонентов компании ВОЛЯ Павла СОЛОПИХИНА, такие предложения будут интересны компаниям, которые активно работают через Интернет и характер работы которых может меняться (передача больших файлов, обновление операционных систем и баз данных).

«Линейка тарифов достаточно гибкая и отвечает запросам широкого сегмента корпоративных абонентов», – отметил он.

В группе тарифных планов Usage Unlimited с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика компания ВОЛЯ предложила несколько новых тарифов с симметричной скоростью передачи данных: со скоростью передачи данных до 512 Кбит/с – 300 грн./мес.; до 1024 Кбит/с – 500 грн./мес.; до 2048 Кбит/с – 800 грн./мес.; до 4096 Кбит/с – 1200 грн./мес.; до 8192 Кбит/с – 1800 грн./мес.

По данным руководителя отдела по работе с ключевыми абонентами Алексея АКУЛОВА, «теперь тарифные планы без ограничения трафика стали доступными для всех корпоративных абонентов». По его мнению, новые тарифы интересны пользователям тем, что при достаточно высокой скорости доступа оплачивается ежемесячная фиксированная сумма абонентной платы и нет необходимости нести дополнительные расходы за Интернет в случае перерасхода информации.

«Данное предложение особенно интересно для тех бизнесов, которые интенсивно используют Интернет в своей работе», - отметил А.АКУЛОВ.

По его словам, поскольку скорость передачи данных как для приема, так и для передачи одинаковая, то эти условия хорошо подходят тем потребителям, которые отправляют большие объемы информации или активно работают с удаленными серверами.

Справка УНИАН. Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой маркой «ВоляPRO» и включает в себя доступ в Интернет, телевидение и услуги дата-центра. В компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов, в котором обслуживаются исключительно юридические лица. Выделена отдельная телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ. Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для подключения крупных офисных помещений. Информационно-консультационное обслуживание корпоративных пользователей обеспечивает отдельная группа сотрудников, за каждым корпоративным абонентом закрепляется индивидуальный высококвалифицированный менеджер. Документы для корпоративных пользователей доставляют курьеры. Одним из главных преимуществ компании в работе с корпоративными пользователями является возможность обработки заявок день в день.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.