Украина и Беларусь будут обмениваться информацией о полетах

19:46, 18 мая 2009
Транспорт/Связь
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Подписано соглашение

Министерства обороны Украины и Беларуси договорились об обмене информацией о полетах воздушных судов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время официального визита в Беларусь министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал в Минске со своим белорусским коллегой – генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ – это соглашение.

«Мы подписали сегодня очень важный документ. Это документ о взаимном информировании», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что речь идет о взаимном обмене информацией между Министерствами обороны Украины и Беларуси об объектах, которые появляются в воздушном пространстве государств.

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