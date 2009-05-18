Украина и Беларусь будут обмениваться информацией о полетах
19:46, 18 мая 2009Транспорт/Связь
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Подписано соглашение
Министерства обороны Украины и Беларуси договорились об обмене информацией о полетах воздушных судов.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время официального визита в Беларусь министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал в Минске со своим белорусским коллегой – генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ – это соглашение.
«Мы подписали сегодня очень важный документ. Это документ о взаимном информировании», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что речь идет о взаимном обмене информацией между Министерствами обороны Украины и Беларуси об объектах, которые появляются в воздушном пространстве государств.
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