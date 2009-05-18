Кабмин на выделил 17 млн. грн. Винницкой области

Кабинет министров на ремонт, строительство и обслуживание коммунальных дорог Винницкой области выделил 17 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Василий ЖЕРДЕЦКИЙ.

"В первую очередь, сегодня нужно капитально ремонтировать выезды из Винницы на Хмельницкий, Одессу и путепровод по Немировскому шоссе", - отметил он.

В.ЖЕРДЕЦКИЙ также сообщил, что согласно распоряжению главы облгосадминистрации будет проведен конкурс на определение лучшего проекта в плане указанных работ, а затем непосредственно будут направляться средства.

Справка УНИАН. В целом, в Винницкой области 19,5 тыс. км автодорог с твердым покрытием, из которых 9,524 тыс. км - дороги общего пользования, на них находится 856 мостов.