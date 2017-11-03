Авиакомпания YanAir в 2018 году запустит рейсы из Львова в Батуми

Украинская авиакомпания YanAir в период летней навигации 2018 года запустит регулярные прямые рейсы Львов – Батуми (Грузия).

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого со ссылкой на генерального директора авиакомпании Yanair Ярослава Агафонова.

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"Мы сегодня впервые анонсируем открытие новой авиалинии в летнем сезоне 2018 года: Львов-Батуми. Мы к этому сейчас активно готовимся, в ближайшее время будем вводить направление в продажу. У меня нет сомнения, что линия Львов-Батуми состоится", - цитирует пресс-служба Агафонова.

По его словам, стратегия развития компании на 2018 год предусматривает также увеличение частоты рейсов между Украиной и Грузией и использование более вместительных самолетов.

"Мы уже дошли до решения использовать более вместительные самолеты: Boeing 737-400 и Airbus 320/321", - цитирует пресс-служба Агафонава.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания YanAir объявила о запуске с 9 июля регулярных прямых рейсов Одесса – Тель-Авив (Израиль) – Одесса.

ООО "Янэйр ЛТД" (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года в Житомире. Основная деятельность YanAir – пассажирские и грузовые авиаперевозки. Авиакомпания базируется в Международном аэропорту "Киев" (Жуляны).

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Львов" – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети, которая состоит из 27 направлений (24 международных и 3 внутренних).

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тысяч квадрытных метров, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса "А", "В", "С", а также класса "D" (типа Boeing-767).

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в январе-сентябре текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 47,8% - до 822,2 тысячи человек