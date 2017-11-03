Vodafone с 7 ноября повышает стоимость тарифных планов

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, с 7 ноября 2017 года повышает стоимость тарифного плана Red S на 10 гривень и Red M на 20 гривень. Тарифные планы размещены на сайте компании.

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Сообщается, что с учетом повышения на 10 гривень плата за месячный пакет услуг в тарифе Red S составит 70 гривень.

Для тарифа Red M предусмотрено увеличение пакета минут на звонки на другие сети Украины на 45 – до 150 минут. С учетом повышения платы на 20 гривень тариф Red M составит 110 гривень.

Также изменится наполнение услуг в тарифном плане Red L, но без повышения платы.

В целом, в тарифных планах Red S, Red M и Red L повысится стоимость звонков на другие сети Украины в два раза – с 0,25 гривни/минута до 0,50 гривни/минута. Также изменится плата на безлимитные звонки в сети Vodafone Украина, если абонент использует дневные тарифы, то плата составит 2 гривни ежедневно и будет сниматься независимо от использования.

Что касается пакета интернет-услуг, то после использования пакета услуг на месяц или в рамках дневных тарифов, стоимость каждого пакета интернета по 100 МБ, который действует до конца суток, составит 5 гривень. Количество пакетов по 100 МБ до конца суток ограничено до 20 штук.

Как сообщал УНИАН, оператор Vodafone с 30 октября 2017 года повысил стоимость тарифного плана Light+ на 5 гривень и Red XS на 10 гривень.

В начале года Vodafone повысил стоимость тарифных планов на 10-20%.

23 мая 2017 года украинский мобильный оператор "МТС Украина" сменил юридическое название на "ВФ Украина". По информации пресс-службы, это произошло в рамках продолжения партнерства с британской компанией Vodafone.

В 2016 году оператор Vodafonе Украина сократил чистую прибыль на 44,3% по сравнению с предыдущим годом - до 1,3 миллиарда гривень. При этом выручка компании выросла на 11,1% - до 11,1 миллиарда гривень.

Vodafonе Украина является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.