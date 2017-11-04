В Киеве ограничат проезд по Столичному шоссе и Южному мосту

В Киеве ограничат движение транспорта по Столичному шоссе и Южному мостовому переходу. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" в Facebook.

"С 09:00. до 20:00. 04.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВозвращение на место кровавого ДТП: Зайцеву в цепях привезли из СИЗО в центр Харькова (видео)

В связи с монтажом и демонтажем карнизных блоков под эстакадой Южного мостового перехода частично ограничат движение транспорта по Столичному шоссе - ограничение будет действовать с 21:00 4 ноября до 7:00 5.11.2017.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве возобновили движение транспорта по Набережному шоссе. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Сергей Симонов в Facebook.

«Движение открыто. Город задихало - одна из самых мощных магистралей столицы снова движется. Покрытие шоссе сделано с полімерасфальтобетону. Оно намного прочнее и устойчивое к соли, которой посыпаются дороги зимой», - написал городской чиновник.