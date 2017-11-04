После 2 лет перерыва: ЕС возобновил авиасообщение с Ираком

Первый самолет из Евросоюза приземлился в Ираке после длительного перерыва в авиасообщении, рейс в Багдад совершила авиакомпания из Греции, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра транспорта Ирака Казема Финджан аль-Хамами.

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Отмечается, что прямое авиасообщение ЕС с Ираком в последние годы не осуществлялось из-за осложнившейся в арабской стране ситуации в сфере безопасности. В частности, Евросоюз в 2015 году запретил полеты компании Iraqi Airways в европейские страны из-за несоответствия безопасности на рейсах европейским стандартам.

"Рано утром в субботу в международном аэропорту Багдада совершил первую посадку греческий самолет, принадлежащий авиакомпании Air Mediterranean", - говорится в заявлении министра на сайте ведомства.

Как сообщается в заявлении, Греция и Ирак договорились совершать в неделю десять пассажирских рейсов и два грузовых. Иракское ведомство отметило, что переговоры о возобновлении прямых рейсов министры транспорта двух стран вели несколько месяцев.