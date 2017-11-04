Метрополитен предупредил об ограничениях на станциях из-за футбола в Киеве

КП "Киевский метрополитен" предупредил об ограничениях на вход в станции вблизи НСК "Олимпийский" 5 ноября.

Об этом говорится в сообщении КП.

В частности, речь идет об изменениях в работе на станциях "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" из-за проведения матча между ФК "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава).

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход. Ограничения вводятся с целью безопасности и во избежание скопления пассажиров на платформе", - отметили в метрополитене.