Двухэтажный поезд Skoda запустили по маршруту Тернополь - Киев

В субботу на маршрут впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь - Киев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"4 ноября с Тернополя в Киев отправился скоростной поезд составом Skoda Wagonka. Второй двухэтажный поезд вышел на маршрут. В нем 636 мест для пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме остановок в областных центрах, поезд будет останавливаться в небольших городах Подолья: Казатине, Калиновке, Гнивани, Деражне и Волочиске.

Поезд № 747 Киев - Тернополь будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Возвратно отправки из Тернополя в 04:06 и прибытие в Киев в 09:58.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 4 ноября 2016 года после длительного простоя начала эксплуатировать пассажирский двухэтажный электропоезд чешской компании Škoda по маршруту, который соединяет Киев с Харьковом, Полтавой и Винницей.

Чешские электропоезда Škoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012 и курсировали на маршрутах из Симферополя в Харьков и Донецк, позже планировалось назначить их на маршрут Харьков - Донецк. В феврале 2014 года поезда поступили в управление Южной железной дороги управления "Украинской железнодорожной скоростной компании (УЗШК), которая эксплуатирует скоростные поезда.

Два электропоезда Škoda являются двухсистемными (курсируют по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 километров в час.