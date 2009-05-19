Продажи полисов ОСАГО уменьшились на 3%

Украинские страховые компании по итогам января-марта 2009 года продали 1 млн. 840,125 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 3% меньше, чем в январе-марте 2008 года (1 млн. 904,241 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-марте 2009 года уменьшилась, по сравнению с январем-мартом 2008 года, на 4% – с 356 млн. 796,766 тыс. грн. до 343 млн. 496,398 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 35% – с 89 млн. 755,096 тыс. грн. до 121 млн. 314,881 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 31 марта 2009 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты потерпевших) составила 960 млн. 040,645 тыс. грн.

По данным Бюро, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец марта 2009 года вошли: ОАО НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», ЗАО «СК «Провидна», УАСК «АСКА», ЗАО «СГ «ТАС», АСК «ИНГО-Украина», ЗАО УСК «Княжа», ОАО «СК «Универсальная», ЗАО «ПРОСТО-страхование».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО СК «Провидна», ЗАО СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ОАО СК «Универсальная», УАСК «АСКА», ЗАО «СК «АХА Страхование», СОДО «Глобус».

Справка УНИАН. Украинские страховые компании в 2008 году продали 6 млн. 715,872 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 56% больше, чем за 2007 год (4 млн. 318,536 тыс. полисов).