Мэрия Херсона определила подрядчиков капремонта дорог

Мэрия Херсона определила 6 подрядчиков по капитальному ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства в 2009 году. Об говорится в сообщении о результатах тендера, опубликованном на официальном сайте мэрии Херсона.

Согласно документу, ЧП «Комплектавтодор» (г. Херсон) проведет капремонт на сумму 2 млн. 178 тыс. 302,03 грн.; ООО " Херсоноблагрошляхбуд» (г. Херсон) — на сумму 977,898 тыс. грн.; ООО «Кайсар ЛТД» (г. Херсон) — на 1 млн. 165,577 тыс. грн.; ООО «Эпоха» (г. Херсон) — на 3 млн. 30 тыс. 194,4 грн.; ЗАО «Ремонтно-строительное управление №3» (г. Херсон) — на 1 млн. 15,973 тыс. грн.; ООО «Камелия-1» (г. Херсон) — на 1 млн. 214,07 тыс. грн.

Заказчиком работ выступает управление дорог мэрии Херсона. Предложение подрядчиков акцептировано 6 мая, договор заключен 15 мая.

Справка УНИАН. В соответствии с решением горсовета Херсона от 27 февраля «Об изменениях и дополнениях к Городской программе развития дорожного хозяйства на 2007/10 годы», планируется направить из горбюджета на капремонт дорог в 2009 г. 11 млн. 729,372 тыс. грн.

В текущем году в Херсоне запланирован капремонт дорожного покрытия общей площадью 16,46 тыс. кв. м. Таким образом, планируется отремонтировать дорожное покрытие на 25 улицах. При этом в решении отмечается, что стоимость ремонта превышает запланированную горсоветом сумму и составляет 16 млн. 595,3 тыс. грн.