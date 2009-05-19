Укравтодор ведет переговоры с ЕБРР и ЕИБ о реконструкции автодорог

«Укравтодор» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком относительно финансирования реконструкции автодорог вокруг Киева в радиусе 50 км

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Мы инициируем новый проект «Подходы к городу Киеву», речь идет о реконструкции дорог вокруг Киева», - отметил он.

По его словам, на сегодня идет разработка проектно-сметной документации, после чего можно будет назвать сумму проектов.

«Речь будет идти о сотнях миллионах долларах», - отметил В.ГУРЖОС.

Он также сообщил, что разметку проектно-сметной документации и переговоры с банками планируется завершить в этом году.

«Процесс инициирования этого контракта уже идет полным ходом», - отметил он.

По его словам, речь идет практически обо всех основных дорогах вокруг Киева: от Киева до Житомира (до 128 км), Киев-Ковель, Киев-Одесса, Киев-Знаменка (дорога на Обухов), Киев-Луганск-Изварино, Киев-Чернигов.