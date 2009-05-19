Техническое состояние Киевского метрополитена ухудшается

Киевский метрополитен заявляет об ухудшении состояния своего хозяйства из-за недостаточного финансирования.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», об этом шла речь на плановом ежеквартальном совещании по вопросам безопасности движения и пожарной безопасности предприятия, которое состоялось под председательством первого заместителя начальника метрополитена Владимира ФЕДОРЕНКО.

В сообщении отмечается, что в связи с недостаточным финансированием метрополитена сложилась крайне неудовлетворительная ситуация с полнотой и своевременностью выполнения необходимых ремонтов и замены оборудования, предусмотренных нормативными документами. Недостаток финансов приводит к ухудшению состояния путей, тоннелей, подвижного состава, эскалаторов, систем энергопитания, связи, сигнализации, электромеханического хозяйства. Не выполняется план пополнения и обновления парка подвижного состава.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе метрополитена, не уменьшается количество хулиганских действий пассажиров (битье стекол в вагонах, проезд на автосцепке), а также прохода в метрополитен граждан в нетрезвом состоянии (по сравнению с первым кварталом 2008 года их количество увеличилось с 770 до 1070 случаев).

Относительно количества несчастных случаев с пассажирами в метрополитене пресс-служба сообщила, что в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше: 14 против 16. Основными причинами травматических случаев по-прежнему является нарушение правил пользования метрополитеном, личная неосторожность пассажиров и ухудшение самочувствия.

Значительная часть случаев нарушений безопасности движения была допущена из-за “человеческого фактора”, а, учитывая значительный недокомплект квалифицированных специалистов практически во всех службах, на сегодняшний день первоочередной задачей является качественное техническое и практическое обучение работников.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, в конце 2008 года была увеличена стоимость одной поездки в столичном метрополитене до 2 грн., в наземном транспорте - до 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Антимонопольный комитет Украины признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое состоялось при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Согласно распоряжению мэрии, тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте уменьшены с 31 января этого года, в частности на проезд в метро - на 30 коп. Вместе с тем, возросла стоимость проездных билетов, например, годовой проездной документ на метро, который стоил с 4 ноября 365 грн., теперь можно приобрести за 910 грн.