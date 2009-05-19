Польская ж/д госкомпания намерена продать 150 вокзалов

Государственная железнодорожная компания PKP планирует продать 150 действующих и недействующих железнодорожных вокзалов из-за того, что не имеет средств на их содержание.

Как сообщает TVN24, купить вокзалы смогут как фирмы, так и частные лица.

На продажу выставлены железнодорожные вокзалы, построенные в коммунистические времена, а также более старые, в частности, вокзал в Августови построен в конце XIX -начале XX века.

PKP ставит условием для новых владельцев вокзалов сохранения их основной функции, если они до сих пор используются.

«Речь идет о том, чтобы сохранить коммуникационные сети, обеспечить пассажирам доступ к залу ожидания и касс», - отмечает пресс-секретарь PKP Михал ВЖОСЕК.

Каждый вокзал, по данным TVN24, будет стоить несколько десятков тысяч злотых (1 доллар = 3,3 злотых)

PKP планирует сохранить в своей собственности 83 железнодорожных вокзала, которые считает «стратегическими».

Около 1000 железнодорожных вокзалов, действующих и недействующих, будут переданы местным властям.

PKP также планирует продать свыше 2000 других зданий железнодорожной инфраструктуры.