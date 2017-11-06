Укртрансбезопасность получила 26 габаритно-весовых комплексов для проверки грузоперевозчиков

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) получила 26 габаритно-весовых комплексов, закупленных за средства Еврокомисии, для борьбы с перегрузом фур на украинских дорогах, и ожидает получить еще 52 комплекса к концу года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион в ходе презентации габаритно-весовых комплексов на Софиевской площади в Киеве.

"Мне очень приятно, что я могу презентовать от имени правительства Украины 26 новых передвижных габаритно-весовых комплексов, которые приобретены за средства Европейской комиссии», - сказал он.

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По словам Кистиона, до конца года в Украину будет поставлено еще 52 передвижных габаритно-весовых комплекса.

Присутствовавший на презентации глава «Укртрансбезопасности» Михаил Ноняк отметил, что к концу года каждая область получит минимум 3 весовых комплекса.

«Каждая область получит по 3 весовых комплекса. Одесская область получит пять, Николаевская и Днепропетровская получат по 4», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня компания «Радиал-Украина» выиграла тендер на поставку Укртрансбезопасности 78 габаритно-весовых комплексов для борьбы с перегрузом фур на украинских дорогах на сумму 109,2 млн грн.

В рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» Европейская комиссия выделила для Укртрансбезопасности финансирование в размере 117 млн грн на приобретение 78 передвижных габаритно-весовых комплексов.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.