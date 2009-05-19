Бердянский морпорт увеличил чистую прибыль

Государственной предприятие "Бердянский морской торговый порт" в первом квартале 2009 г. увеличил чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в 122,6 раз.

По данным начальника морпорта Владимира ПИКИНЕРА, "по итогам 1-го квартала 2009 г. ГП "Бердянский морской торговый порт" получено 3 млн. 127 тыс. грн. чистой прибыли, что в 122,6 раз выше соответствующего показателя 2008 г., за первый квартал которого была получена прибыль в размере 25,5 тыс. грн.".

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт" - единственный морской транспортный узел Запорожского региона, осуществляющий на Азовском море переработку экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Порт имеет девять причалов и плавпричал. Навигация круглогодичная.