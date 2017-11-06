В Украине массово угоняют автомобили на "евробляхах"

В Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Появились группы угонщиков, которые специализируются именно на угоне авто с " бляхами" с последующим сбытом угнанного на разборку. Абсолютно безопасно, так как на временно ввезенное верблюдом авто заявление об угоне могут написать только верблюд либо иностранный владелец авто.. Печально, что страдают и иностранцы- гости Украины, которые честно приехали к нам. Вот так и формируется лицо Украины в мире. Увы", - написал Назаренко.

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Ранее сообщалось, что председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политик Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.