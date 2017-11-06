Цены на заправках: бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива во многих сетях АЗС в Украине в течение 3-6 ноября выросла в среднем на 10-30 коп. за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, в одесской сети АЗС «Катрал Юг» стоимость дизтоплива выросла на 10 коп. за литр - до 23,97 грн за литр и 23,99 грн за литр (за топливо «премиум» класса).

Также отмечается, что в сети заправок «Энерджи Транс» бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп. за литр – до 25,70 грн за литр (бензин марки А-92), 27,40 грн за литр (марка А-95) и 25,90 грн за литр (дизельное топливо).

Согласно сообщению, в столичной сети KLO премиальное топливо Ventus А-95 и Ventus ДТ подорожали на 30 коп. за литр, до 29,79 грн за литр и 27,29 грн за литр соответственно. Также, на 30 коп. за литр выросла цена на дизельное топливо у регионального оператора, сети АЗС Marshal – до 23,40 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

В октябре рост стоимости топлива в Украине продолжился. Последний раз топливо дорожало 2-3 ноября - в разных сетях на 10-60 коп. за литр.