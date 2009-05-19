Бердянский морпорт увеличил инвестиции в развитие порта

Государственной предприятие "Бердянский морской торговый порт" в первом квартале 2009 года увеличило инвестиции в развитие порта в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Об этом УНИАН сообщил начальник морпорта Владимир ПИКИНЕР.

По его словам, в первом квартале текущего года Бердянский морской торговый порт инвестировал в реконструкцию порта, замену портового оборудования и модернизацию объектов 5 млн. 221,2 тыс. грн., что в 7,7 раза больше аналогичного показателя за первый квартала 2008 года, когда общий объем инвестиций составил 680,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт" – единственный морской транспортный узел Запорожского региона, осуществляющий на Азовском море переработку экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Порт имеет девять причалов и плавпричал. Обеспечивает круглогодичный прием судов с осадкой 7,9 м и длиной 220 м.