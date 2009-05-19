УЗ недополучит в этом году 12 миллиардов гривень

«Укрзализныця» прогнозирует, что в этом году недополучит 12 млрд. грн. поступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор железнодорожной администрации Михаил КОСТЮК.

«Мы сегодня декларируем, что отрасль в этом году из-за тех условий, в которых находится экономика Украины, недополучит поступлений свыше 12 млрд. грн.», – отметил он.

По его словам, из них до 8 млрд. грн. будет недополучено из-за снижения объемов перевозок, 1 млрд. грн. – из-за курсовой разницы по возврату внешних заимствований, около 4 млрд. грн. – из-за убыточности отдельных блоков пассажирских перевозок.

Как отметил М.КОСТЮК, такая цифра прогнозируется несмотря на то, что в первом квартале ведомство получило доходы на уровне аналогичного периода прошлого года, чего удалось достичь, «благодаря взвешенной тарифной политике, которая была проведена министром летом-осенью прошлого года».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства транспорта и связи, «Укрзализныця» в первом квартале текущего года получила 8 млн. грн. чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2008 года чистый убыток компании составил 19,9 млн. грн.

В первом квартале т.г. на железнодорожном транспорте за счет собственных средств и кредитов отечественных банков обновлено подвижного состава на сумму 158,3 млн. грн., закуплено 4 электровоза, 2 планировщика балласта, модернизировано подвижного состава на сумму 38,3 млн. грн.

За отчетный период модернизировано путей на сумму 80,1 млн. грн. На электрификацию участков, строительство и реконструкцию систем электроснабжения освоено 12,5 млн. грн. капитальных вложений.

В целом за январь-март 2009 года на предприятиях железнодорожного транспорта освоено капитальных инвестиций на сумму 439,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый план «Укрзализныци» на 2009 год утвержден Кабмином с доходами 38,3 млрд. грн. и расходами 38,1 млрд. грн., чистая прибыль запланирована в размере 245 млн. грн., что в 2,3 раза, или на 140,2 млн. грн., больше фактической прибыли, полученной в 2008 году.

«Укрзализныця» в 2009 году планирует перечислить в госбюджет почти 3 млрд. грн., а общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составит 9 млрд. грн. На развитие украинских железных дорог в текущем году будет направлено 7,9 млрд. грн.