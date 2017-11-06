Омелян обещает побороть коррупцию на УЗ в случае её возвращения под контроль Мининфраструктуры

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр Омелян.

«Чтобы я мог навести порядок на «Укрзализныце» - нужно ее вернуть под контроль Мининфраструктуры. Сейчас могу лишь писать посты в фейсбуке и выступать на Кабмине», - отметил он.

При этом Омелян отметил, что Кабинет министров не спешит выполнять решение суда, который в конце августа признал недействительным правительственное постановление о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, решение о подчинении «Укрзализныци» правительству было принято в начале 2017 года после публичных разбирательств между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой компании Войцехом Балчуном. Комментируя данное решение, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что переподчинение компании позволит исключить ситуации ее превращения в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

В конце августа министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что окружной административный суд Киева признал недействительным правительственное постановление №52 "О внесении изменений в устав "Укрзализныця" от 18 января 2017 года, который предусматривает вывод "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины.

В августе министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки государственной компании «Укрзализныця» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд долл. в год. По его словам, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.

Кроме того, на последнем заседании правительства Омелян призвал уволить члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.

В начале года министр инфраструктуры призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко», главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожных изделий.

В интервью УНИАН директор компании «АТ Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники «Укрзализныци» являются помощниками Дубневичей.

СМИ ранее сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд грн. В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки «Корпорации КРТ», подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму. Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.