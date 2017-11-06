В Одессе владелице авто на "еврономерах" выписали штраф в три миллиона гривень (видео)
Одесситку обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Теперь она должна оплатить штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 миллиона гривен.
В Одессе владелице авто на иностранной регистрации выписали рекордный штраф в три миллиона гривень. Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи".
2 года назад Одесситка вместе с мужем приобрела Cadillac Escalade 2007 года выпуска. Женщина уверяет, что сидела за рулем стоящего с выключенным двигателем авто, когда к ней подошли полицейские и потребовали документы.
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Одесситка, как и большинство "евробляхеров", по мнению таможни, совершила нарушение статьи 485 Таможенного кодекса - "действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей".
Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 миллиона гривен.
Защита одесситки собирается обжаловать это решение.
Как сообщал УНИАН, в Украине массово угоняют автомобили на "евробляхах". Украденные автомобили злоумышленники продают на разборку, от такой схемы страдают иностранцы.