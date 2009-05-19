Хакеры взломали блог экс-президента Польши Леха Валенсы

Хакеры взломали блог бывшего президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы, передает РИА Новости. Хакеры стерли все публикации экс-президента Польши, которые Валенса сам размещал на своем блоге в интернете http://www.mojageneracja.pl/1980/. "Здесь были тексты, комментарии, отсканированные документы и фотографии, как официальные, так и личные. Мы стараемся все восстановить", сказал Ярек Рыбус, пресс-секретарь GG Network. Кроме того, хакеры изменили колонку с персональными данными Леха Валенсы. Сейчас местные обозреватели ломают голову над тем, кому и зачем было нужно взламывать интернет-дневник бывшего президента.