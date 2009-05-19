Запорожский аэропорт в апреле сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в апреле 2009 г. сократило пассажироперевозки по сравнению с соответствующим периодом 2008 года почти на 60%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении апреля 2009 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 1896 пассажиров, что на 2559 человек (на 57,5%) меньше, чем в апреле 2008 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 4455 пассажиров".

В то же время, по словам собеседника агентства, по сравнению с предыдущими месяцами 2009 г. ситуация с пассажиропотоком ГП "Международный аэропорт Запорожье" в апреле несколько улучшилась.

"В начале года (в январе) мы фиксировали сокращение пассажиропотока в 10 раз, в феврале - на 90%, а сейчас - уже меньше чем на 60% При этом есть основания утверждать, что в дальнейшем ситуация еще улучшится, в частности за счет рейсов на курорты Анталии, которые в летний период традиционно привлекают туристов", - сообщили в руководстве аэропорта.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 2008 году увеличило пассажироперевозки на 7,9% и перевозку грузов - на 10,1% по сравнению с 2007 годом, отправив в общей сложности 63 650 пассажиров, а также 2 218 тонн грузов и багажа.